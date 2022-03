Putin está se sentindo ‘enganado’ por seus militares, diz porta-voz da Casa Branca

Tensões têm crescido no país europeu entre o presidente e sua liderança militar

EFE/EPA/ALEXANDER VILF / POOL MANDATORY CREDIT Vladimir Putin não está satisfeito com a sua liderança militar



A porta-voz da Casa Branca, Kate Bedingfield, disse que Vladimir Putin está se “sentindo enganado” por suas tropas. De acordo com ela, os Estados Unidos têm a informação de que há uma tensão persistente entre Putin e sua liderança militar na Ucrânia. “A guerra de Putin foi um erro estratégico que deixou a Rússia mais fraca a longo prazo e cada vez mais isolada no cenário mundial”, disse Bedingfield. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, chamou as avaliações de “desconfortáveis” porque se o presidente russo estiver desinformado, há uma chance de esforço “menos que fiel” para encerrar o conflito. O clima de tensão não é somente sentido pelos EUA. O chefe da agência de inteligência cibernética do Reino Unido, Jeremy Fleming, afirmo que o clima se deve as indicações de que a Rússia “julgou mal a situação” e que foi forçada a “repensar significativamente” sua invasão ao país vizinho.