Putin expressa condolências e oferece ajuda às vítimas da queda do avião no Cazaquistão

Acidente resultou na morte de mais de 30 pessoas; aeronave enfrentou problemas com GPS e apresentou variações na altitude por mais de uma hora antes de colidir

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK Os sobreviventes, incluindo duas crianças, estão recebendo atendimento médico em um hospital nas proximidades



O presidente russo, Vladimir Putin, deu início ao seu discurso da cúpula da Comunidade dos Estados Independentes nesta quarta-feira (25), expressando condolências às vítimas do acidente aéreo no Cazaquistão, ressaltando que o país está disposto a prestar assistência. O trágico acidente resultou, de acordo com a Associated Press, na morte de mais de 30 pessoas, enquanto 32 conseguiram sobreviver. A aeronave, que realizava um trajeto entre o Azerbaijão e a Rússia, transportava 62 passageiros e cinco membros da tripulação, e precisou fazer um pouso de emergência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com informações preliminares, a aeronave enfrentou problemas com o sistema de GPS e apresentou variações na altitude por mais de uma hora antes de colidir. O Ministério de Emergências do Cazaquistão relatou que as equipes de bombeiros conseguiram controlar o incêndio que se seguiu ao acidente. Os sobreviventes, incluindo duas crianças, estão recebendo atendimento médico em um hospital nas proximidades.

As autoridades do Azerbaijão informaram que já iniciaram investigações para apurar as causas do acidente. A situação está sendo monitorada de perto, e mais detalhes devem ser divulgados à medida que as investigações avançam.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira