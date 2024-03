Putin faz apelo na TV e pede que russos participem das eleições para demonstrar ‘patriotismo’

Presidente russo concorre à reeleição; ele está no poder desde 1999 e quer ficar mais seis anos no comando do país

Olga MALTSEVA / AFP Pessoas são vistas em frente a uma tela digital exibindo uma imagem do presidente russo Vladimir Putin e uma citação de seu recente discurso na Assembleia Federal, em São Petersburgo, em março



A um dia do início oficial das eleições presidenciais, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que deve sair vencedor deste novo pleito, que começa na sexta-feira, 15, e vai até domingo, 17, pediu aos russos nesta quinta-feira, 14, que eles participem das eleições presidenciais para demonstram ‘patriotismo’. “Peço que compareçam para votar e expressem a sua posição cívica e patriótica, que votem no candidato de sua escolha, pelo futuro da nossa amada Rússia”, disse Putin em um discurso exibido pela televisão pública russa. “Participar nas eleições é demonstrar seus sentimentos patrióticos”, acrescentou Putin, candidato à reeleição.

“Estou convencido de que compreendem o período difícil que o nosso país atravessa, os difíceis desafios que enfrentamos em praticamente todas as áreas”, completou o presidente russo, em um contexto das sanções ocidentais contra Moscou devido à ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. “Para continuar respondendo aos desafios de maneira digna e superar as dificuldades com sucesso, devemos continuar unidos e confiantes em nós mesmos”, afirmou. Coincidentemente, as eleições acontecem um mês após a morte de Alexei Navalny, líder da oposição russo que morreu em circunstâncias não especificadas em uma prisão no ártico.

Putin está no poder na Rússia desde 1999. Nas eleições deste ano, ele busca mais seis anos à frente do país. Sem líderes de oposição, já que todos foram impedidos de participar, ele só tem três adversários de pouca relevância, que não expressam oposição à ofensiva na Ucrânia nem à dura repressão contra os dissidentes. Seus concorres são: Nikolay Kharitonov, representando o Partido Comunista, Vladislav Davankov, vice-presidente da Duma, câmara baixa do parlamento russo, e Leonid Slutsky, do partido Liberal Democrático da Rússia. Boris Nadezhdin, anteriormente a única figura anti-guerra, foi impedido de concorrer pela Comissão Eleitoral Central (CEC). A candidata Yekaterina Duntsova também foi rejeitada pelo órgão que controla rigorosamente os candidatos às eleições.