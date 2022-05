Putin lamenta tragédia em Recife em mensagem a Bolsonaro

Presidente russo desejou uma rápida recuperação a todas as vítimas das chuvas; enchentes e deslizamentos deixaram mais de 90 mortos

MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN/EFE/EPA - 10/05/2022 Putin lamentou tragédia causada pelas chuvas em Recife



Em mensagem enviada ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou solidariedade pelas chuvas que atingiram o Recife neste fim de semana. O texto foi publicado no canal do Kremlin no Telegram. “Caro senhor presidente, por favor aceite nossas profundas condolências pelas trágicas consequências das chuvas e inundações nos Estados do nordeste do seu país”, diz a nota. “A Rússia compartilha a dor daqueles que perderam seus entes queridos como resultado do desastre natural, e espera uma rápida recuperação de todas as vítimas.”

As chuvas deste fim de semana deixaram pelo menos 91 mortos em Recife, segundo a Defesa Civil. Mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas e 26 desaparecidas. Segundo o balanço do governo estadual, 14 municípios decretaram estado de emergência. São eles: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho, São Vicente Ferrer, Paudalho, Paulista, Goiana, Timbauba e Camaragibe.