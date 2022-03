‘Putin mudou a estratégia e quer dividir a Ucrânia em dois blocos, diz chefe de inteligência

Em comunidade, Kyrylo Budanov informou que o líder russo precisou alterar o plano de ocupação após não conseguir derrubar o governo de Zelensky e quer controlar o norte e o sul

REUTERS/Gleb Garanich Segundo chefe de inteligência ucraniano, Putin falhou ao tentar derrubar governo ucraniano e tomar Kiev



De acordo com um comunicado realizado pelo chefe da inteligência militar ucraniana, Kyrylo Budanov, à imprensa, o novo plano de Vladimir Putin para a guerra com a Ucrânia, que já dura mais de um mês, é dividir o país em dois – regiões ocupadas e desocupadas – igual era na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e continua sendo na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. “Embora Putin não tenha tropas para tomar todo o país, ele pode tentar dividi-lo consolidando território em partes da Ucrânia”, declarou Budanov. “Em outras palavras, ele tentará impor uma linha de distribuição entre as regiões não ocupadas e ocupadas do nosso país”, acrescentou.

O chefe de inteligência disse que essa seria a nova estratégia de Putin após não conseguir tomar o controle de Kiev e derrubar o governo de Volodymyr Zelensky, o que fez com que ele tivesse que repensar seu plano de ocupação. “Os russos não conseguiram derrubar o governo ucraniano, como pretendia o presidente Vladimir Putin, e sofreram pesadas derrotas em Kiev”, destacou Budanov. Leonid Pasechnik, líder da autoproclamada República Popular de Luhansk – uma das regiões separatistas e pró-Rússia – disse que acredita “que em um futuro próximo um referendo será realizado no território da república, durante o qual o povo dará sua opinião sobre a adesão à Federação Russa”. Autoridades ocidentais disseram estar determinadas a impedir que Putin consiga dividir a Ucrânia.