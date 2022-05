Após rumores sobre saúde de Putin, chanceler russo diz que presidente não está doente

‘Não acho que uma pessoa sã possa suspeitar de qualquer sinal de doença ou enfermidade neste homem’, declarou Lavrov

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Sumiço de Vladimir Putin gerou rumores sobre o estado de saúde do líder russo



O sumiço de Vladimir Putin gerou rumores sobre o estado de saúde do presidente da Rússia que vai completar 70 anos. Nesta segunda-feira, 30, em entrevista a emissora francesa TF1, o chanceler russo, Sergey Lavrov, negou que o líder russo não esteja em boas condições. “Eu não acho que uma pessoa sã possa suspeitar de qualquer sinal de doença ou enfermidade neste homem”, disse Lavrov. “O presidente Putin aparece em público diariamente. Você pode vê-lo nas telas de TV, ler seus discursos, ouvir seus discursos” acrescentou.

O rumor a respeito da saúde de Putin não é algo recente, há um tempo, especulações circulam e até foram compartilhadas pelo major-general da Ucrânia, Kyrylo Budanov, que declarou em entrevista ao canal britânico “Sky News”, que ele “estava em péssimas condições de saúde físicas e psicológicas” e acrescentou que Moscou quer destituí-lo do poder. Contudo, antes das palavras do ucraniano, outros boatos já circulavam, inclusive um em que dizia que ele estava com câncer na tireoide e câncer terminal. Essas informações nunca foram confirmadas pelo Kremlin.