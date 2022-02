Em discurso televisivo, o presidente russo classificou as sanções impostas pelos países ocidentais como ‘hostis’ e condenou as declarações como agressivas

EFE/EPA/MICHAIL KLIMENTYEV Putin ordena que comando militar coloque forças nucleares em alerta em retaliação as sanções impostas pelos países ocidentais



O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou neste domingo, 27, que os chefes de defesa coloquem as forças de dissuasão em alerta em relação às medidas que estão sendo impostas contra a Rússia desde a invasão à Ucrânia. “Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do estado-maior das forças armadas russas que coloquem as forças de dissuasão do exército russo em um modo especial de serviço de combate”, disse Putin em um discurso televisionado. De acordo com meios de comunicação russos, essas forças estratégicas são entendidas como uso de armas nucleares.

Durante sua fala, Putin criticou as ações que os países ocidentais estão impondo sob a Rússia e as classificou como ‘hostis’. “Os países ocidentais não estão apenas tomando ações hostis contra nosso país na esfera econômica, quero dizer aquelas sanções que são bem conhecidas, mas altos funcionários dos principais países da OTAN também fazem declarações agressivas contra nosso país”, acrescentou. Este já é o quarto dia de invasão à Ucrânia. O ataque começou na quinta-feira, 24, após uma semana tensa entre as ameaças de Putin e as sanções que foram impostas por países membros da Otan. Desde o primeiro dia até hoje, as tropas russas já tomaram o comando da zona de exclusão de Chernobyl e continuam cercando Kiev, a capital do país.