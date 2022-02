Putin pede a exército ucraniano para ‘tomar o poder’ em Kiev

Líder russo sugeriu aos militares ucranianos que ‘assumir o controle’ da capital seria melhor do que trabalhar com o governo e com os Estados Unidos

Ramil SITDIKOV / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin chamou as autoridades ucranianas de 'gangue de viciados em drogas e neonazistas'



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu para que os militares ucranianos “tomem o controle” de Kiev, a capital do país. Em novo pronunciamento à imprensa na manhã desta sexta-feira, 25, o líder russo afirmou que o governo da Ucrânia planeja atuar em oposição às forças russas, “agindo como agem os terroristas em todas as partes do mundo”. Segundo Putin, a intenção do governo de Volodymyr Zelensky e seu entorno, a quem chamou de “neonazistas e viciados em drogas”, é culpar a Rússia pelas mortes dos civis. “São responsáveis pelo neonazismo na Europa e pelo derramamento de sangue. Temos informações sobre a existência de armas pesadas em cidades grandes, como Kiev”, afirmou Putin, que, em seguida, disse que o próprio Exército ucraniano deveria aplicar um golpe militar no país. “Isso tudo acontece, principalmente, por causa da atuação dos americanos. Dessa forma, eu gostaria de me dirigir aos ucranianos e às forças ucranianas, pedindo para que assumam o controle vocês mesmos. É melhor do que trabalhar com essas pessoas que fizeram a Ucrânia refém”, declarou o mandatário russo. “Tomem o poder em suas mãos. Acho que vai ser mais fácil negociar entre vocês e eu”, acrescentou.