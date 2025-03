Putin diz que concorda com proposta de cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, mas com ressalvas

‘Há questões que precisamos discutir e acho que precisamos negociar com nossos colegas e parceiros americanos’, disse o presidente russo ao lado do líder bielorrusso, Alexander Lukashenko

EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV Putin enfatizou que, antes de qualquer acordo, é fundamental que haja negociações adequadas entre as partes envolvidas



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestou sua disposição em apoiar um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, embora tenha destacado a importância de discutir os detalhes com os Estados Unidos. Durante uma coletiva nesta quinta-feira (13) ao lado do líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, ele expressou dúvidas sobre a eficácia do plano proposto e levantou questões sobre a responsabilidade em caso de violações. “A ideia é boa, e nós a apoiamos totalmente, mas há questões que precisamos discutir e acho que precisamos negociar com nossos colegas e parceiros americanos, talvez um telefonema com o presidente Trump, mas a própria ideia de acabar com esse conflito por meios pacíficos nós apoiamos isso”.

“Concordamos com as propostas para interromper as ações militares. Mas partimos do fato de que essa cessação deve ser tal que leve à paz de longo prazo e elimine as causas iniciais desta crise”, completou. Embora tenha sido inicialmente contrário a uma pausa nas hostilidades, Putin agora considera essa possibilidade, mas permanece cético quanto à sua implementação e supervisão. Ele enfatizou que, antes de qualquer acordo, é fundamental que haja negociações adequadas entre as partes envolvidas.

O presidente russo também fez questão de ressaltar que a discussão dos termos do cessar-fogo deve incluir a participação dos EUA, sugerindo que a colaboração internacional é essencial para o sucesso de qualquer iniciativa de paz. A sua postura reflete uma mudança na estratégia, mas ainda carrega incertezas sobre a viabilidade do plano. Putin, ao lado de seu homólogo bielorrusso, questionou a capacidade de monitorar e garantir o cumprimento do cessar-fogo, o que indica uma preocupação com a possibilidade de novas violações.

