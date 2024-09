Putin recusa convite para assistir à posse de Claudia Sheinbaum no México

Apesar de ausente, presidente russo felicitou Sheinbaum pela vitória nas eleições, em uma mensagem na qual destacou as relações de amizade e parceria entre a Rússia e o México

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK Na última terça-feira, Sheinbaum rejeitou um convite do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para visitar o país



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recusou o convite para participar da cerimônia de posse da presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, no próximo dia 1º de outubro, segundo informou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores russo. “O presidente da Federação Russa nomeou seu representante, do qual informamos devidamente os mexicanos”, afirmou Alexandr Schetinin, diretor do departamento para a América Latina da pasta de Exteriores russa, à emissora de televisão “RTVI”. Schetinin confirmou o convite e salientou que Moscou está muito grato às autoridades mexicanas pela atitude em relação a Putin, que é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra na Ucrânia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ausência de Putin também evita um problema protocolar, já que a imprensa tinha especulado sobre a possibilidade de o chefe do Kremlin e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, coincidirem na cerimônia. Putin felicitou Sheinbaum pela vitória nas eleições, em uma mensagem na qual destacou as relações de amizade e parceria entre a Rússia e o México. Na última terça-feira, Sheinbaum rejeitou um convite do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para visitar o país europeu e conhecer em primeira mão os efeitos da campanha militar russa. Anteriormente nesta semana, a presidente eleita confirmou a presença em sua posse de pelo menos 16 líderes, a maioria deles da América Latina, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte