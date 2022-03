‘Putin se tornou pior inimigo do povo russo’, diz Von der Leyen ao Parlamento Europeu

Presidente da Comissão Europeia também citou a crise alimentar, que está sendo agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia

JOHN THYS / AFP Presidente discursou ao parlamento europeu nesta quarta-feira, 23



A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se transformou no “pior inimigo do povo russo”. A afirmação foi feita por Von der Leyen nesta quarta-feira, 23, ao Parlamento Europeu, onde apontou Putin como responsável pela fome causada pela escassez de cereais e acusou-o de asfixiar economicamente o país. A política alemã acrescentou ainda que as taxas de juros no país subiram e destacou que União Europeia tomou medidas que visam garantir o “fracasso estratégico de Putin”. Em seu discurso, Von der Leyen também falou sobre segurança alimentar, que está em risco pela invasão da Rússia a Ucrânia, que impede que agricultores semeiem a próxima colheita. “Além disso, Putin está bloqueando centenas de navios carregados com trigo no mar Negro. As consequências serão sentidas no Líbano, Egito e Tunísia até a África Central ou o Extremo Oriente. Peço a Putin para que deixe esses navios navegarem. Caso contrário, ele não será apenas responsável pelas mortes na guerra, mas também pela fome. Que esses navios naveguem”, afirmou a política.

*Com informações da EFE