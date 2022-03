Putin só aceita conversar com Zelensky se todas as exigências da Rússia forem aceitas, diz Kremlin

Durante ligação com o chanceler alemão Olaf Scholz, presidente russo falou que está aberto ao diálogo com o lado ucraniano

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Putin negou o bombardeiro em Kiev e outras cidades ucranianas.



O presidente russo, Vladimir Putin, realizou nesta sexta-feira, 4, uma conversa com o chanceler alemão Olaf Scholz. Durante o diálogo, Putin informou que só aceita conversar com Volodymyr Zelensky se todas as exigências da Rússia forem aceitas. “A Rússia está aberta ao diálogo com o lado ucraniano, bem como com todos aqueles que querem a paz na Ucrânia. Mas com a condição de que todas as exigências russas sejam atendidas”, disse o Kremlin em um relatório sobre a ligação, que ocorreu por iniciativa da Alemanha. Na quinta-feira, 3, durante uma entrevista coletiva, Zelensky, havia dito que ‘precisava conversar com Putin’, pois esse seria o único meio de frear a guerra. Na ocasião, ele também disse estar aberto a abordar todos os problemas.

Putin também falou sobre o bombardeio em Kiev e outras cidades ucranianas. Ele classificou como acusações falsas e disse que “as informações sobre o suposto bombardeio de Kiev e de outras grandes cidades são falsidades grosseiras e propagandísticas”, informou o Kremlin em um comunicado. Rússia e Ucrânia já realizaram duas rodadas de negociações. Na primeira, nenhum acordo foi firmado, já na segunda, que aconteceu na quinta, os lados acordaram em realizar corredores humanitários para retirar os civis em segurança. Um terceiro encontro ficou marcado, entretanto, ainda não se tem uma data para acontecer. Segundo o assessor de presidência da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, a terceira rodada pode acontecer durante o fim de semana, porém, não deu certeza.