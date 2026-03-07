Qatar Airways e Emirates retomam operações com voos de repatriação no Oriente Médio

Companhias anunciaram neste sábado (7) a reabertura parcial das operações após autorização para corredor aéreo seguro a partir do Aeroporto Internacional de Hamad, com voos de repatriação para cidades da Europa

Anne LEVASSEUR / AFPTV / AFP Avião da Qatar Airways



A Qatar Airways e a Emirates, duas das principais companhias aéreas do Oriente Médio, informaram neste sábado (7) a retomada das operações na região, apesar do avanço no conflito entre os EUA e o Irã.

Em comunicado, a Qatar Airways afirmou que, após receber a autorização temporária da Autoridade de Aviação Civil do Catar de que há um corredor operacional seguro, retomará os voos de repatriação ainda hoje, partindo do Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, para os seguintes aeroportos: Londres (LHR), Paris (CDG), Madri (MAD), Roma (FCO) e Frankfurt (FRA).

“A prioridade nesses voos foi dada a passageiros retidos com famílias, passageiros idosos e aqueles com necessidades médicas urgentes e viagens por motivos humanitários“, informou, ao mencionar que os voos não constituem uma confirmação da retomada das operações comerciais regulares.

A Emirates, por sua vez, publicou no X que passageiros com reservas confirmadas para voos hoje podem se dirigir ao aeroporto. “A Emirates continua monitorando a situação e ajustará sua programação operacional de acordo com os desdobramentos. A segurança de nossos passageiros e tripulantes é nossa maior prioridade e não será comprometida”, escreveu.

As medidas de retomada das operações acontecem pouco depois de as atividades no Aeroporto Internacional do Dubai (DXB) terem sido temporariamente suspensas. Um comunicado do governo não apresentou uma justificativa para a suspensão, que ocorreu após passageiros terem ouvido um estrondo alto enquanto se abrigavam.

*Estadão Conteúdo