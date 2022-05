Quadro da Monalisa é alvo de vandalismo no Louvre; assista

Famosa obra de arte, a Monalisa – que leva o nome original de La Gioconda – foi alvo de um ataque de vandalismo na tarde deste domingo, 29, no Museu do Louvre, em Paris, na França. Informações de jornalistas locais e relatos de visitantes informam que um dos visitantes, que encontrava-se em uma cadeira de rodas e utilizando uma peruca, arremessou um objeto parecido com uma torta na obra. Seguranças expulsaram o rapaz da sala do museu – que encontrava-se lotada, por conta da obra de Leonardo da Vinci – e funcionários iniciaram a limpeza. A identidade do vândalo, bem como sua motivação, ainda não foram reveladas. O quadro da Monalisa não sofreu danos estruturais, já que há uma placa de cristal que a separa dos visitantes.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

