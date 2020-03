Quantidade de novos casos de coronavírus na China caiu nas últimas 24 horas

EFE Coronavírus na China tem queda de novos casos



A China registrou nesta sexta-feira (7) um novo mínimo de novos contágios de coronavírus nas últimas 24 horas, com 99 casos diagnosticados – números que não eram vistos desde janeiro – enquanto outras 28 pessoas morreram por Covid-19.

A Comissão Nacional de Saúde informou que todas as 28 novas mortes foram registradas na província de Hubei, epicentro do Covid-19 e com várias cidades em quarentena.

Na entanto, as novas infecções fora de Hubei aumentaram em relação ao dia anterior. Neste sábado, foram 25, e nesta sexta, 17. Desses 25 infectados, apenas um não foi “importado”, ou seja, pacientes diagnosticados na China que vieram de outras partes do planeta onde o coronavírus já chegou.

Nos últimos dias, o governo chinês tomou medidas adicionais para prevenir o contágio através de pessoas de outras fontes de infecção. As cidades de Xangai e Pequim impuseram uma quarentena de 14 dias aos viajantes de Japão, Coreia do Sul, Irã e Itália.

Os 24 importados foram localizados na província de Gansu (17), Pequim (três), Xangai (três) e a província de Guangdong.

Até o momento foi registrado na China um total de 3.070 mortes entre os 80.651 contágios certificados. Desses, 22.177 continuam infectados, dos quais 5.489 se encontram em estado grave. No entanto, 55.404 pacientes já se recuperaram e receberam alta.

As autoridades responsáveis já monitoraram 672.458 pessoas que tiveram contato próximo com algum infectado, das quais 26.730 continuam em observação, 502 com suspeita de infecção.

*Com informações da EFE