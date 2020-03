Quarentena por coronavírus afeta até 90 mil brasileiros na Itália

EFE/EPA/YUAN ZHENG O bloqueio, previsto para durar até 3 de abril, é a medida mais drástica desde a restrição de acesso na região chinesa de Wuhan



O Itamaraty estima que entre 70 mil e 90 mil brasileiros vivam na área isolada neste domingo (9) na região da Lombardia, na Itália, e em 14 províncias do norte por causa do novo coronavírus. A medida atinge cidades como Milão, capital financeira do país, e Veneza — onde estão cerca de 16 milhões de pessoas.

O bloqueio, previsto para durar até 3 de abril, é a medida mais drástica desde a restrição de acesso na região chinesa de Wuhan, onde foram registrados os primeiros casos da doença.

Em apenas 24 horas, o número de mortos pelo coronavírus aumentou 57% na Itália, chegando a 366. O total de infectados saltou para 7.375 — o que faz o país ser o segundo com mais registros, atrás apenas da China. Com a quarentena, as pessoas só poderão entrar ou sair da região se provarem motivos de trabalho ou de saúde.

Além do isolamento, o governo italiano determinou o fechamento de escolas, ginásios, museus, cinemas, piscinas e clubes noturnos — entre outros espaços públicos da região. Restaurantes e bares poderão funcionar de 6h da manhã às 18h e apenas se garantirem distância de pelo menos um metro entre os clientes. Jogos de futebol foram disputados com portas fechadas e já há pressão para suspender o campeonato.

Resgate

O governo brasileiro ainda não tem posição sobre a eventual possibilidade de resgatar brasileiros que manifestarem interesse de sair da Itália, como foi feito com os cidadãos do País que estavam em Wuhan, na China, epicentro do surto.

Dos brasileiros em quarentena, de 40 mil a 60 mil estão na Lombardia — área mais afetada. Mas o Itamaraty ressalta que são estimativas, pois brasileiros não têm obrigação de registro no consulado.

A avaliação no governo, segundo apurou o jornal O Estado de S Paulo, é que a situação é distinta — especialmente pelo alto número de brasileiros na Itália. A recomendação tem sido seguir as orientações do governo italiano sobre o tema.

*Com informações do Estadão Conteúdo