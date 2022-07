Quase 700 migrantes resgatados na costa da Itália; cinco são encontrados mortos

Desde o início do ano, mais de 34 mil requerentes de asilo e imigrantes desembarcaram no país

A guarda costeira Itália resgatou quase 700 imigrantes na costa sul do país. A ação de resgate aconteceu no sábado e confirmada pelas autoridades neste domingo, 24. A maioria dos migrantes estava em um barco de pesca a 200 quilômetros da costa da Calábria e outros foram achados na água. Cinco pessoas foram encontradas mortas. Segundo as autoridades, as operações de busca e resgate foram realizadas por um navio mercante, em conjunto com a guarda costeira e polícia italiana. Os imigrantes foram transferidos para cidades na Sicília e na Calábria. Desde o início do ano, mais de 34 mil pessoas solicitaram asilo e desembarcaram na Itália, número que ultrapassa o registro do ano anterior, quando 25,5 mil pessoas no país.

*Com Reuters