Queda de avião no Nepal deixa 21 mortos; uma pessoa está desaparecida

Aeronave tinha como destino a aldeia de Jomsom e caiu poucos minutos após decolar; 22 pessoas estavam a bordo

Bikash Karki / AFP Pessoal de segurança do Nepal carrega os corpos das vítimas de um acidente de uma aeronave Twin Otter operada pela Tara Air que caiu no Himalaia com 22 pessoas a bordo, trazidas para Katmandu em um helicóptero do exército no Aeroporto Internacional de Tribhuvan em Katmandu



As equipes de resgate do Nepal encontraram 21 corpos dos 22 tripulantes que estavam no avião que caiu no Himalaia no domingo, 29, informou o porta-voz do exército nepalês, Nararyan Silwal. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira, 30, após terem sido paralisadas por causa da condição meteorológica. No local do acidente trabalhavam quase 60 pessoas, incluindo militares, policiais, guias de montanha e moradores da região. As autoridades afirmaram que o avião “sofreu um acidente” a 14.500 pés (4.420 metros) de altura, na zona de Sanosware, na localidade de Thasang, distrito de Mustang.

A aeronave que tinha como destino Jomsom, um destino popular de montanhismo, perdeu o contato com os controladores do tráfego aéreo pouco depois da decolagem de Pokhara, oeste do Nepal, na manhã de domingo. “Analisando as imagens que recebemos, parece que o avião não pegou fogo. Tudo está espalhado no local. O avião parece ter colidido com uma grande rocha na colina”, disse o porta-voz do aeroporto de Pokhara, Dev Raj Subedi. Quatro indianos e dois alemães estavam a bordo. Os demais passageiros eram nepaleses, incluindo um engenheiro de computação, a esposa e as duas filhas, que haviam acabado de retornar dos Estados Unidos. Pradeep Gauchan, funcionário do governo local, afirmou que o tempo ruim dificulta a operação de resgate. “Os helicópteros estão aguardando que as nuvens desapareçam”, disse.

*Com informações da AFP