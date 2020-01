Queda de avião que combatia incêndio florestal mata três na Austrália

EFE Incêndios atingem a Australia desde setembro de 2019



Três pessoas morreram na queda de um avião-tanque que combatia os incêndios florestais na Austrália nesta quinta-feira, 23.

A aeronave, um Hércules C-130, perdeu o contato com as autoridades australianas enquanto sobrevoava Snowy Monaro, região ao sul de Camberra. Com o acidente, subiu para 32 o número de mortos pelos incêndios que assolam o país desde setembro de 2019. Estima-se que uma área de 180 mil km² já tenha sido devastada.

Também nesta quinta, as autoridades do país anunciaram o fechamento do aeroporto de Camberra, com o cancelamento de todos os voos que chegam e partem do local, por conta dos focos de incêndio existentes nas proximidades. Não há previsão de reabertura.

* Com informações do Estadão Conteúdo