Queda de ônibus de passageiros em barranco deixa ao menos 29 mortos no México

Outros 19 passageiros ficaram feridos, sendo que seis foram socorridos para hospitais em estado grave

Pixabay/ZENITH LR Acidente foi registrado na região montanhosa do Estado Oaxaca, localizada no Sul do México



A queda de um ônibus de passageiros em um barranco deixou ao menos 29 mortos e 19 feridos no México. O veículo caiu enquanto transitava por uma região montanhosa do Estado Oaxaca, no Sul do país. “Os números que temos após 12 horas de trabalhos de resgate é de 29 pessoas mortas e 19 feridas”, disse o procurador de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla. Quinze mulheres morreram, duas delas enquanto recebiam cuidados médicos no hospital, além de 13 homens e uma criança, completou a autoridade. O primeiro relatório oficial indicava o número de vítimas fatais em 27 e o de feridos em 17. Segundo informações da polícia e do Ministério Público, o ônibus, que pertencia a uma empresa de transportes local, acidentou-se por volta das 06h30 locais (09h30 de Brasília). O coletivo tinha deixado a Cidade do México e se dirigia à localidade de Santiago de Yosondúa. Dos feridos, ao menos seis estavam inconscientes e em estado grave quando foram levados para os hospitais, segundo a Defesa Civil. O acidente ocorreu na altura de Magdalena Peñasco, cidade de 3.500 habitantes e uma das muitas comunidades localizada na montanha por onde estes veículos passam. O procurador afirmou ainda que uma investigação já está em andamento para apurar as causas do acidente, que a princípio aparenta ter sido por “uma falha mecânica”. “Supostamente, o motorista perdeu o controle (…) e infelizmente caiu em um barranco de mais de 25 metros de profundidade”, disse, durante entrevista coletiva, Jesús Romero, secretário do Governo de Oaxaca. Segundo a imprensa local, o veículo teria perdido os freios e caiu no precipício ao tentar fazer uma curva. Romero disse, ainda, que vários feridos foram levados a hospitais da região e que equipes de emergência retiravam os corpos.

*Com informações da AFP.