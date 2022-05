Queda de ônibus em penhasco deixa 11 mortos e 34 feridos no Peru

Veículo que seguia para Lima caiu em abismo próximo ao centro de Pauca, na província de Sihuas

Reprodução / Google Maps De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Viária, 3 mil pessoas morreram por ano em acidentes de trânsito no Peru



A queda de um ônibus em um penhasco matou 11 pessoas e deixou outras 34 feridas na região andina de Ancash, no Peru. As informações foram divulgadas neste domingo, 15, pelo Centro nacional de Operações de Emergência (Coen). Segundo relatório preliminar, o acidente aconteceu por volta das 16h no horário local, no sábado, quando um ônibus interprovincial, que seguia de Tayabamba, na província de Pataz em Libertad, e tinha como destino a cidade de Lima, capotou próximo ao centro da cidade de Pauca, na província de Sihuas, e caiu em um abismo, matando 11 pessoas. Os passageiros feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Apoio Sihuas, enquanto moradores da região, em conjunto com a Polícia Nacional e Ministério Público, trabalham na retira dos corpos e restos mortais presos ao veículo. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Viária, 3 mil pessoas morreram por ano em acidentes de trânsito no Peru.

*Com EFE