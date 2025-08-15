Quem integra a delegação russa que viaja para a cúpula entre Putin e Trump no Alasca

Segundo Kremlin, líder russo será acompanhado por cinco funcionários de alto escalão – os ministros das Relações Exteriores, das Finanças, da Defesa, junto de dois assessores

EFE/ Otávio Guzmán Protesto contra o encontro planejado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Anchorage, Alasca



Na cúpula do Alasca com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, será acompanhado por uma delegação de cinco funcionários de alto escalão, segundo anunciou o Kremlin. A delegação russa é composta por três ministros e dois assessores do chefe de Estado russo. O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov (1950), está à frente da pasta diplomática desde 2004 e lidou com todos os conflitos internacionais em que o governo do presidente russo, Vladimir Putin, esteve envolvido.

O titular das Finanças, Anton Siluanov (1963), está à frente do ministério desde 2011, quando substituiu um funcionário próximo a Putin desde seus anos em São Petersburgo, Alexei Kudrin. Já o ministro da Defesa, Andrei Belousov (1959), substituiu Sergey Shoigu em 2024, o que deu início a uma onda de prisões de militares de alta patente por casos de corrupção, a maioria deles anteriores ao início da guerra na Ucrânia em 2022.

O diretor do Fundo Russo de Investimento Direto e mais conhecido por ser um dos principais negociadores com os Estados Unidos, Kirill Dmitriev (1975), é ex-banqueiro do Goldman Sachs e foi ligado pela Justiça americana à trama de interferência russa nas eleições americanas de 2016. Além disso, é marido de uma colega de classe e amiga da filha mais nova de Putin, Katerina Tikhonova. O assessor presidencial Yuri Ushakov (1947) ocupa o cargo desde 2012, foi embaixador nos Estados Unidos por quase dez anos e foi quem, duas semanas antes do início da guerra na Ucrânia, classificou como falsa a informação dos Estados Unidos sobre a iminente invasão russa.

*Com informações da EFE