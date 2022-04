Rainha Elizabeth II diz que Covid-19 a deixou ‘muito exausta’

Monarca conversou por videochamada com funcionários de um hospital londrino e dividiu sua experiência

Reprodução/Royal UK Rainha Elizabeth II falou com Profissionais da saúde e um paciente com Covid-19 sobre sua experiência quando foi diagnosticada com a doença



A Rainha Elizabeth II, que testou positivo para Covid-19 em fevereiro e manifestou sintomas leves, conversou na quarta-feira, 6, por videochamada, com funcionários de um hospital de Londres e dividiu sua experiência após ter sido diagnosticada com a doença. O vírus deixa “muito cansado e exausto, não é? Essa pandemia horrível”, disse a rainha a Asef Hussain, um paciente que teve covid-19, durante a inauguração virtual de uma unidade de atendimento médico que leva seu nome no Royal London Hospital, na capital britânica. O vídeo que mostra a conversa de Elizabeth com profissionais da saúde e com Hussain, foi divulgado no domingo, 10, pelo Palácio de Buckingham. Aos 96 anos, a rainha já tinha reduzido seus compromissos depois de passar uma noite no hospital em outubro de 2021 – a causa dessa internação nunca foi revelada. Desde o início da pandemia, ela mora no Castelo de Windsor, a cerca de 40 quilômetros da capital, e tem dificuldades para se locomover. Na semana passada, ela participou de uma cerimônia religiosa em homenagem ao seu marido, o príncipe Philip, que faleceu há um ano. Esse foi o seu primeiro ato público após meses de ausência.