Rainha Elizabeth II testa positivo para Covid-19, diz Palácio de Buckingham

Monarca de 95 anos apresenta ‘sintomas leves de resfriado’; ela recebeu diagnóstico da doença após contato com Charles, também infectado pelo coronavírus

Reprodução / Twitter @RoyalFamily Elizabeth II tomou a primeira vacina contra Covid-19 em janeiro de 2021 e já recebeu outras duas doses adicionais



A rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham neste domingo, 20. Segundo comunicado, a monarca apresenta “sintomas leves de resfriado”, mas deve continuar com tarefas leves no Castelo de Windsor, na próxima semana. “Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”, diz a nota. A rainha estava com seu filho mais velho, Charles, o príncipe de Gales, que recebeu o diagnóstico de infecção pelo coronavírus na semana passada. A esposa do herdeiro do trono, Camilla, também diagnosticada com a doença. Segundo agências internacionais, Elizabeth II tomou a primeira vacina contra Covid-19 em janeiro de 2021 e já recebeu outras duas doses adicionais.