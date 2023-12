Rainha Margrethe II da Dinamarca anuncia em discurso de Ano Novo que vai abdicar do trono

Príncipe herdeiro Frederik assumirá o lugar da mãe em 14 de Janeiro

BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP) Margrethe é uma das figuras públicas mais populares da história da Dinamarca



A rainha Margrethe II, da Dinamarca, anunciou durante seu discurso de Ano Novo que planeja abdicar do trono em 14 de janeiro, passando-o para seu filho, o príncipe herdeiro Frederik. A decisão foi confirmada pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que prestou homenagem à monarca de 83 anos. Margrethe é uma das figuras públicas mais populares da história do país, conhecida por sua dedicação ao reino e por seu talento como linguista e designer. Como princesa, era uma esquiadora entusiasmada e fazia parte de uma unidade da força aérea feminina dinamarquesa, participando de cursos de judô e testes de resistência na neve. Em 2011, aos 70 anos, visitou as tropas dinamarquesas no sul do Afeganistão vestindo um macacão militar. Como monarca, cruzou o país e visitou regularmente a Groenlândia e as Ilhas Faroé, os dois territórios semi-independentes que fazem parte do reino dinamarquês, e foi recebida em todos os lugares por multidões animadas.