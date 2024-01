Rainha Margrethe II abdica do trono da Dinamarca após 52 anos

Príncipe herdeiro Frederik assume o torno, mas, diferentemente da tradição britânica, não haverá cerimônia de coroação

Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix/AFP - 04/01/2024 Margrethe anunciou sua abdicação devido à saúde e à importância de passar a responsabilidade para a nova geração



A rainha Margrethe II, única rainha reinante do mundo e a mais longeva da Europa, deixará seu posto neste domingo, após 52 anos no trono da Dinamarca. Diferentemente da tradição britânica, não haverá uma cerimônia formal de coroação para o príncipe herdeiro Frederik, que será declarado rei na mesma reunião do Conselho de Estado que formalizará a abdicação da rainha. Margrethe anunciou sua abdicação devido à saúde e à importância de passar a responsabilidade para a nova geração. Frederik, primogênito da rainha, assumirá o trono da Dinamarca, que compreende também a Groenlândia e as Ilhas Faroé. Sua esposa, Mary Elizabeth, será declarada rainha na mesma ocasião, e o príncipe Christian, filho do casal, se tornará o herdeiro. O casal tem mais três filhos: princesa Isabella, príncipe Vincent e princesa Josephine.

Frederik possui formação em ciências políticas e passou por treinamento militar extenso, incluindo cursos no regimento mecanizado e formação como mergulhador de combate da Marinha dinamarquesa. Ele também é certificado como piloto na Força Aérea do país. A cerimônia de sucessão ao trono na Dinamarca seguirá alguns protocolos, com a assinatura da declaração de abdicação por Margrethe e a proclamação de Frederik como rei, seguida por uma recepção para convidados e uma proclamação pública.

Margrethe II nasceu em Copenhague e é a primogênita do rei Frederik IX e da rainha Ingrid. Ela não foi criada para reinar, pois até então apenas herdeiros homens poderiam assumir o trono na Dinamarca. No entanto, seu pai promoveu uma mudança na lei dinamarquesa para permitir que suas filhas entrassem na linha de sucessão. Margrethe se casou com o príncipe consorte Henrik em 1967 e se tornou rainha em 1972, após a morte de seu pai. Ela e a rainha Elizabeth II são primas de terceiro grau e descendentes da rainha Vitória. As famílias reais europeias têm uma longa história de alianças matrimoniais, e a conexão entre as duas rainhas é uma das mais próximas. Margrethe compareceu ao funeral de Elizabeth II em 2022 e ambas celebraram seus jubileus no mesmo ano.