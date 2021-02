Rapper catalão é preso por músicas e tuítes contra a monarquia espanhola; milhares vão às ruas e pedem liberdade

O comunista Pablo Hasél publicou mensagens contra a polícia ‘nazi-fascista’, o governo espanhol e a família real: ‘Querem me encarcerar por explicar a realidade’

Pau de La Calle/EFE O rapper catalão Pablo Hasél é levado por policiais após ser preso em uma universidade em Lérida



O rapper Pablo Hasél foi preso nesta terça-feira, 16, em Lérida, cidade da região da Catalunha, na Espanha, por tuítes e músicas contra a coroa espanhola e as forças de segurança do país. Na sexta-feira, o governo do país havia pedido que Hasél se entregasse para cumprir pena de nove meses em regime fechado, mas, com a ajuda de apoiadores, ele se refugiou em uma universidade. O músico catalão é comunista, separatista e notório crítico da monarquia. Nos tuítes pelos quais foi denunciado, o cantor, entre outras coisas, acusou a polícia “nazi-fascista” de assassinato e tortura, criticou a aliança da Espanha com a Arábia Saudita e comparou o atual governo com a ditadura de Francisco Franco (1936-1975). “Tuítes que vão me encarcera, literalmente, por explicar a realidade. Amanhã poderá ser você”, advertiu Pablo.

Tuits por los que van a encarcelarme en unos minutos u horas. Literalmente por explicar la realidad. Mañana puedes ser tú. pic.twitter.com/chlGr77JO9 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 16, 2021

Ao ser detido, o rapper levantou o braço direito com o punho fechado (sinal da luta de resistência) e gritou: “Eles nunca vão nos parar, eles não vão nos dobrar. Morte ao Estado fascista”. Este não foi o primeiro problema de Hasél com as autoridades. Em 2014, a Justiça espanhola o condenou por “glorificar” o terrorismo e pedir a morte da família real em suas letras. Como a pena não ultrapassava dois anos e o músico não tinha antecedentes criminais, ele continuou livre. Parte da esquerda espanhola considera a prisão do rapper um atentado contra a liberdade de expressão. Milhares de pessoas foram às ruas da Catalunha — sobretudo em Barcelona — para pedir a liberdade do ativista. Os manifestantes mais exaltados queimaram bandeiras da Espanha. Entre os apoiadores dele estão o diretor de cinema Pedro Almodóvar e o ator Javier Bardem.

O rapper comunista catalão Pablo Hasél foi preso esta manhã para cumprir uma sentença de 9 meses de prisão por conta de suas letraspic.twitter.com/icPvvlUCOn — Nathália Urban (@UrbanNathalia) February 16, 2021

A Lleida manifestació massiva per la llibertat de Pablo Hasel, segrestat avui pels cossos repressius 🔥🔥 pic.twitter.com/dFDdtAySgk — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) February 16, 2021