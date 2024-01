Rebeldes houthis do Iêmen reivindicam novo ataque contra navio dos EUA

Porta-voz do grupo não informou, no entanto, se o míssil atingiu a embarcação; atentado ainda não foi confirmado pelos Estados Unidos

EFE/EPA/YAHYA ARHAB Houthis do Iêmen assumiram a responsabilidade por um ataque com vários mísseis



Os rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram nesta segunda-feira, 25, a autoria do ataque contra um navio militar dos Estados Unidos no Golfo de Áden, no sul do Mar Vermelho, em um momento em que as tensões aumentam entre Washington e as milícias xiitas apoiadas pelo Irã. “Com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, a força naval das Forças Armadas do Iêmen (como os houthis se definem) lançou no domingo à noite um míssil naval adequado contra um navio da Marinha dos EUA, o Lewis B Puller, enquanto navegava no Golfo de Aden”, disse o porta-voz militar houthi, Yehya Sarea.

O porta-voz não informou se o míssil atingiu o alvo neste ataque, o que ainda não foi confirmado pelos Estados Unidos. Segundo Sarea, a embarcação atacada tinha como tarefa oferecer apoio logístico às forças americanas que, de acordo com eles, “participam na agressão contra o nosso país”, em referência aos ataques dos EUA e do Reino Unido contra supostas bases de lançamento de drones e mísseis dos houthis por sua ameaça à navegação no Mar Vermelho. Yehya Sarea eiterou que o novo ataque “se enquadra nas medidas militares adotadas pelas Forças Armadas iemenitas em defesa do querido Iêmen e na confirmação da decisão de apoiar o oprimido povo palestino”.

