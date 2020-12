Região nordeste dos EUA se prepara para maior tempestade de neve dos últimos anos

Ao todo, mais de 60 milhões de pessoas estão sob estado de alerta para nevascas intensas em cidades como Boston, Nova York, Washington e Pittsburgh

NWS Boston/Twitter/15.12.2020 Tempestade deve ser iniciada na Carolina do Norte



A costa nordeste dos Estados Unidos se prepara nesta terça-feira, 15, para aquela que deve ser a maior tempestade de neve dos últimos anos no país. Com ventos de até 80 quilômetros por hora e acúmulo de quase um metro de neve, mais de 60 milhões de pessoas estão sob avisos de temporal, que deve atingir o país a partir da Carolina do Norte e continuar a subir no mapa no sentido do Canadá. Entre as cidades em alerta estão Boston, Nova York, Washington e Pittsburgh. Especialistas apontaram que os moradores das regiões atingidas pela tempestade de neve devem esperar por quedas de árvores e desabastecimento de energia. A atenção nas estradas deve ser redobrada, já que o nível de visibilidade deve se aproximar do zero.

A previsão é de que o temporal comece com uma chuva forte e se torne uma tempestade de neve ainda na quarta-feira. O serviço de previsão de tempo de Nova York publicou alerta na redes sociais nesta terça afirmando que “grandes mudanças” devem ser implementadas na região para evitar acidentes, mas pedindo cuidados à população. As autoridades de Boston também publicaram alerta nas redes sociais para intempéries até a quinta-feira. “Viajar vai ser difícil mesmo com estrada preparadas, especialmente na quinta-feira de manhã”, afirmou post. A última grande tempestade de neve registrada nos Estados Unidos foi registrada no mês de janeiro de 2020.