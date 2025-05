Rei Charles III defende autodeterminação do Canadá em meio a tensão com EUA

O soberano de 76 anos, que trata um câncer há mais de um ano, foi especialmente convidado pelo primeiro-ministro canadense Mark Carney para a abertura da legislatura em Ottawa

O rei Charles III destacou a orgulhosa independência do Canadá ao proferir o discurso inaugural do Parlamento na capital Ottawa nesta terça-feira (27), após repetidas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar seu vizinho norte-americano. Este é o primeiro discurso do trono feito por um monarca em quase 50 anos. “A democracia, o pluralismo, o Estado de Direito, a autodeterminação e a liberdade são valores que os canadenses apreciam profundamente e que o Governo está decidido a proteger”, declarou o monarca britânico, chefe de Estado do Canadá, acrescentando que o país enfrenta um “momento crítico”.

O soberano de 76 anos, que trata um câncer há mais de um ano, foi especialmente convidado pelo primeiro-ministro canadense Mark Carney para a abertura da legislatura em Ottawa. O premiê está tentando usar a viagem, a primeira desde que Charles III ascendeu ao trono, para destacar a soberania do país, que faz parte da Commonwealth britânica.

O monarca, obrigado a manter uma estrita neutralidade política, nunca comentou publicamente as declarações de Trump, que insiste que o Canadá se junte aos Estados Unidos como o “51º estado”.

O discurso do trono, redigido pelo gabinete liderado pelo primeiro-ministro, geralmente é lido pelo governador-geral, que representa a monarquia britânica no Canadá.

Além de sua retórica expansionista, Trump iniciou uma guerra comercial que afeta aliados e países rivais, e atingiu o Canadá de forma particularmente dura.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório