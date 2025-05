Rei Charles III diz que está ‘chocado e triste’ com atropelamento em Liverpool

Quatro pessoas continuam hospitalizadas em estado grave nesta terça-feira (27) em decorrência do incidente, que deixou 47 feridos após a comemoração do jogo da Premier League

ISABEL INFANTES / POOL / AFP Seu filho mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine, também disseram estar "profundamente tristes com as cenas em Liverpool"



O rei Charles III disse, nesta terça-feira (27), que está “profundamente chocado e triste” com o incidente de segunda-feira (26) em que dezenas de pessoas ficaram feridas quando foram atropeladas por um carro durante a comemoração do título do Liverpool na Premier League. “É realmente devastador ver que o que deveria ter sido uma celebração alegre para tantos pode terminar em circunstâncias tão angustiantes”, afirmou, em um comunicado, o monarca de 76 anos, que atualmente está em uma visita ao Canadá. Seu filho mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine, também disseram estar “profundamente tristes com as cenas em Liverpool”. “Nossos pensamentos estão com aqueles que ficaram feridos”, disse o príncipe, que é patrono da Associação de Futebol e torcedor do Aston Villa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quatro pessoas continuam hospitalizadas em estado grave nesta terça-feira em decorrência do atropelamento, que deixou 47 feridos. “Ainda há quatro pessoas hospitalizadas em estado grave, e esperamos que se recuperem muito, muito rápido”, disse Steve Rotheram, prefeito da região de Liverpool, no norte da Inglaterra, nesta terça-feira (27), um dia após a tragédia, que deixou 27 pessoas hospitalizadas. Quatro crianças estão entre os feridos, uma delas em estado grave, segundo a última atualização dos serviços de emergência. Enquanto os feridos se recuperam e mensagens de apoio às vítimas chegam, os investigadores continuam seu trabalho. O mistério permanece sobre o motivo pelo qual o motorista do carro, um britânico branco de 53 anos que foi preso, atropelou a multidão no final do desfile.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP