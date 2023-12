Rei Charles III faz apelo por paz e cuidado com o meio ambiente em discurso natalino

Monarca refletiu sobre sua coroação e expressou preocupação com as guerras em diferentes partes do mundo

Oli SCARFF / AFP Em seu discurso de Natal, o rei Charles III refletiu sobre sua coroação, ocorrida em maio deste ano, e fez um apelo por paz no mundo



Em seu discurso de Natal, o rei Charles III refletiu sobre sua coroação, ocorrida em maio deste ano, e fez um apelo por paz no mundo. O monarca mencionou a importância de cuidar do planeta e expressou preocupação com as guerras que estão ocorrendo em diferentes partes do mundo. Como defensor de causas ambientais, ele também aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância de proteger a Terra e afirmou que as metas climáticas ainda estão longe de serem alcançadas, mas se sente encorajado ao ver a conscientização crescente sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente. Uma árvore de Natal viva, enfeitada com decorações naturais, estava ao lado do rei durante o pronunciamento, simbolizando seu compromisso com a sustentabilidade. A árvore será replantada após as festas de fim de ano.

Ao longo do vídeo também foram exibidos os destaques do último ano do rei, incluindo sua visita ao Quênia, onde ajudou a plantar uma árvore. Também foram mostradas imagens da coroação, na qual ele declarou que “veio para servir, não para ser servido”. O príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Kate, também foram mostrados cumprindo sua missão de ajudar os outros, reconstruindo uma cabana de escoteiros. Contudo, o príncipe Harry, que deixou o título de nobreza ao se mudar para os Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle, não apareceu na retrospectiva.