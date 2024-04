Rei Charles III passa a estampar cédulas de libra a partir de junho

Com a alteração, a rainha Elizabeth, que morreu em setembro de 2022 após um reinado de 70 anos, deixa de ser a figura principal

Yui Mok / POOL / AFP Novas notas bancárias que trazem um retrato do Rei Carlos III, e que entrarão em circulação em 5 de junho de 2024



O rei Charles III foi presenteado nesta terça-feira (9) com as primeiras cédulas estampadas com seu rosto em uma audiência no Palácio de Buckingham, em Londres. O encontro contou com a presença do governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e da Diretora Executiva do Banco, Sarah Josh. As notas, que começarão a circular a partir do dia 5 de junho deste ano, trazem o rosto do rei estampado em valores de 5, 10, 20 e 50 libras. Pela primeira vez na história, o Banco da Inglaterra decidiu mudar a imagem do Monarca em uma nota, substituindo a tradicional imagem da rainha Elizabeth II.

A mudança marca um novo capítulo na história das cédulas britânicas, com o rei Charles III sendo o novo rosto estampado nas notas de libra esterlina. Com a alteração, a rainha Elizabeth, que morreu em setembro de 2022 após um reinado de 70 anos, deixa de ser a figura principal nas cédulas. De acordo com informações divulgadas pelo Banco da Inglaterra, as novas notas com a imagem do rei Charles III serão impressas para substituir aquelas que estão desgastadas. A circulação das cédulas será feita conforme a demanda, garantindo que a transição entre as notas antigas e as novas seja feita de forma gradual e eficiente.

