Reino Unido registra aumento de 100 óbitos por Covid-19 em 24h

Inglaterra avançou ontem em seu plano de reabertura, com a volta do funcionamento de teatros, piscinas e esportes coletivos ao ar livre

Governo estuda tornar obrigatório o uso de máscaras



O Reino Unido registrou 148 novas mortes por Covid-19 — um aumento de 100 óbitos em relação a ontem –, subindo para 44.798 o número de vítimas no país, de acordo com os dados mais recentes divulgados neste sábado, 12.

O Ministério da Saúde britânico também confirmou 820 novas infecções nas últimas 24 horas, chegando a 288.953 casos do novo coronavírus.

A Inglaterra avançou ontem em seu plano de retirada das restrições por conta da Covid-19, em um ritmo mais rápido que o restante do Reino Unido, com a abertura de teatros, piscinas e esportes coletivos ao ar livre, enquanto o governo considera tornar obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços fechados.

Várias das piscinas externas de Londres receberam seus primeiros visitantes neste sábado, e fãs de esportes coletivos, como o críquete, puderam retomar a atividade.

O governo de Boris Johnson também permitiu a retomada de espetáculos teatrais desde que sejam realizados ao ar livre e com um público limitado respeitando a distância de segurança. O premier anunciou que planeja tornar obrigatório o uso de máscaras nas lojas, após ter sido constatado cientificamente que isso ajuda a conter a transmissão do vírus. A medida, segundo fontes do governo citadas pela imprensa local, pode entrar em vigor nas próximas semanas.

* Com EFE