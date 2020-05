Reino Unido anuncia contratação de 21 mil pessoas para rastrear contágios por coronavírus

Mais de 7 mil profissionais da área sanitária darão suporte a milhares de telefonistas que falarão com britânicos que tenham desenvolvido sintomas da Covid-19

Neil Hall/EFE O Reino Unido é um dos recordistas de mortes por Covid-19 no mundo



O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (18) que contratou 21 mil pessoas para trabalhar no programa de detecção e rastreamento de redes de infecção pelo novo coronavírus que o governo lançará nas próximas semanas.

O secretário de Estado da Saúde, Matt Hancock, declarou que o número de trabalhadores será superior aos 18 mil inicialmente previstos pelo governo para o projeto.

A equipe contará com 7,5 mil profissionais da área sanitária, que darão suporte clínico aos milhares de telefonistas que entrarão em contato com pessoas que tenham desenvolvido sintomas de Covid-19 ou que tenham estado em contato com pessoas infectadas. Todos eles serão solicitados a ficar isolados em suas casas e receberão conselhos de saúde.

O sistema será suportado por um aplicativo de telefonia móvel que já começou os testes na Ilha de Wight, no sul da Inglaterra. O software detectará a proximidade com outros dispositivos com o aplicativo instalado e alertará os usuários que tenham tido contato físico com pessoas que mais tarde possam vir a desenvolver sintomas.

O secretário de Estado de Relações Exteriores, Dominic Raab, afirmou nesta segunda que o aplicativo estará em operação em todo o país na próxima semana, embora o governo esperasse inicialmente lançá-lo em meados de maio.

O programa de rastreamento de contágio levantou polêmica nos últimos dias, depois que o secretário de Estado da Irlanda do Norte, Brandon Lewis, disse que apenas 1,5 mil pessoas haviam sido contratadas.

O secretário de Estado do Gabinete, Michael Gove, elevou no domingo esse número para 17 mil, 1.000 abaixo da meta do Governo, enquanto Hancock nesta segunda, finalmente, o número anunciado foi de 21 mil trabalhadores já empregados.

*Com informações da EFE