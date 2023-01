Reino Unido decide proibir a venda de utensílios de plástico de uso único

Medida começa a valer em outubro e visa ‘reduzir a poluição nos mares, rios e em terra’

A venda de pratos, talheres e outros utensílios de plástico de uso único será proibida no Reino Unido a partir de outubro visando reduzir a poluição nos mares, rios e em terra, segundo anunciou neste sábado (data local) o Ministério do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais britânico. As autoridades deram dez meses para as empresas se adequarem à nova regulamentação, que também afetará utensílios como bandejas e tigelas de plástico, além de alguns tipos de copos de isopor e recipientes para alimentos. A cada ano, 2,7 bilhões de talheres descartáveis, a maioria de plástico, e 721 milhões de pratos são usados ​​na Inglaterra, dos quais apenas 10% são reciclados, segundo dados do governo. A partir de outubro, comércios varejistas, restaurantes, bares, empresas de entrega em domicílio e qualquer outro comércio devem se adaptar à proibição. O governo britânico enfatizou em comunicado que os resíduos plásticos demoram centenas de anos para se decompor e causam sérios danos ao ecossistema. Sua produção também é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. “Todos conhecemos os efeitos absolutamente devastadores que o plástico pode causar no meio ambiente e na vida selvagem. Ouvimos o público e esta nova proibição de plásticos descartáveis ​​será a continuação do nosso trabalho vital para proteger o ambiente para as gerações futuras” afirmou a ministra do Meio Ambiente, Thérèse Coffey.

O Executivo detalhou que 95% dos entrevistados que participaram de uma consulta sobre a medida foram favoráveis ​​ao veto. A organização ambientalista Greenpeace exigiu, por sua vez, uma estratégia mais ambiciosa. “Proibir itens um a um gera boas manchetes para o governo, mas não eliminará a quantidade assombrosa de plástico que o Reino Unido produz todos os anos”, declarou em comunicado Nina Schrank, gerente de campanha sobre plástico do Greenpeace no Reino Unido. A organização exige uma lei que obrigue os supermercados a oferecerem aos seus clientes a possibilidade de utilizar embalagens reutilizáveis, um sistema de devolução de garrafas usadas e que o Reino Unido deixe de exportar resíduos para o exterior. O governo já proibiu o uso de microesferas de plástico na fabricação de cosméticos em 2018, enquanto em 2020 proibiu canudos de uso único e cotonetes de plástico.

*Com informações da EFE