Reino Unido tem o menor número de mortes por Covid-19 durante confinamento

O Reino Unido registrou 170 mortes por Covid-19 nas últimas 24h



O Reino Unido registrou 170 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o início do confinamento no final de março. Os dados foram divulgados neste domingo (17).

Com o novo boletim, o país agora tem 34.636 vítimas da pandemia. As autoridades também relataram neste domingo a detecção de 3.142 novos casos do novo coronavírus e disseram que 91.206 testes foram realizados ontem.

Além disso, o ministro de Negócios do Reino Unido, Alok Sharma, afirmou que os primeiros testes clínicos da vacina realizados pela Universidade de Oxford estão progredindo “bem”.

O Imperial College de Londres também está progredindo na vacina em que está trabalhando e espera passar para os testes clínicos em meados de junho, antes de iniciar os maiores em outubro, acrescentou Sharma.

“Para combater esta doença, precisamos encontrar uma vacina segura e funcional. No mês passado, anunciei um grupo encarregado de coordenar os esforços do governo, do meio acadêmico e da indústria com a missão crítica de encontrar uma vacina”, disse o ministro.

*Com EFE