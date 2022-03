Reino Unido pede que países do G7 suspendam importação do petróleo russo

Ministra das Relações Exteriores defendeu que o país redobre as sanções em retaliação contra a invasão à Ucrânia

Reprodução/ Twitter @G7 Reino Unido pediu mais sanções ao G7



O Reino Unido pediu nesta quarta-feira, 9, que todos os países do G7 coloquem fim a importação de petróleo e gás russos. “Em nossa resposta” à invasão russa da Ucrânia, “devemos redobrar nossas sanções”, disse a ministra de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, durante uma visita a Washington. Segundo a ministra, isso incluiria a desconexão “total” dos bancos russos do sistema internacional Swift. Nesta terça-feira, 9, o Reino Unido anunciou que vai zerar a compra de petróleo da Rússia até o fim deste ano. O país avalia que o prazo de nove meses será “mais do que o suficiente” para que as indústrias e os consumidores britânicos tenham acesso a formas alternativas de petróleo. Os Estados Unidos também suspenderam a importação em retaliação à invasão russa. Em pronunciamento, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que a medida tem como objetivo “aumentar o dano sobre Vladimir Putin”.

*Com informações da AFP