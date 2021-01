Reino Unido proíbe voos vindos do Brasil após descoberta de variação do coronavírus

A medida preventiva, válida a partir de amanhã, também será aplicada à Portugal e outros países da América Latina

EFE/EPA/Remko de Waal O Brasil já tinha bloqueado voos do Reino Unido justamente por conta da variante do novo coronavírus



O Reino Unido decidiu nesta quinta-feira, 14, bloquear todos os voos vindos do Brasil para diminuir a possibilidade de entrada da nova variante do coronavírus encontrada no território brasileiro. A medida é válida a partir de sexta-feira, 15, segundo confirmou o Secretário do Transporte, Grant Shapps. Em sua conta oficial no Twitter, ele também esclareceu que a decisão vale ainda para Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Os voos vindos de Portugal serão igualmente proibidos, segundo o secretário, devido às conexões do país com o Brasil.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 14, 2021

A possibilidade de impedir a entrada no Reino Unido de voos vindos do Brasil já tinha sido levantada por Boris Johnson mais cedo. O primeiro-ministro afirmou que o seu país estava preparado para conter os riscos dessa nova variante e de outras que já foram encontradas ao redor do mundo. A da África do Sul, por exemplo, é possivelmente mais resistente às vacinas contra a Covid-19 que estão sendo desenvolvidas e aplicadas. Ainda não se sabe se este também é o caso da variante brasileira, mas por via das dúvidas medidas de restrição já estão sendo tomadas. O Brasil já tinha bloqueado voos do Reino Unido justamente por conta da variante do novo coronavírus.