Covid-19: Reino Unido planeja reabrir escolas; país teve 324 novas mortes

O governo do Reino Unido registrou 324 novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (29) e 2.095 novas infecções. O governo segue com o planejamento de reabertura das escolas primárias e flexibilização das medidas de distanciamento social a partir da próxima segunda-feira.

Foram realizados, nas últimas 24 horas, 131.458 testes de diagnóstico. O número total de mortes desde o início da pandemia no país é de 38.161.

“Passamos o pico, estamos nivelando a curva, protegemos o sistema de saúde e o número de mortos está caindo. Nas próximas semanas, podemos tomar medidas cuidadosas, mas decisivas, para reabrir nossa economia”, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak, durante entrevista coletiva.

“Quando entramos nessa nova fase, há coisas que mudarão. As empresas terão que se proteger contra a Covid-19 e proteger seus funcionários e clientes”, afirmou.

Sunak forneceu novos detalhes sobre o programa de proteção temporária ao emprego que o governo ativou no início da pandemia e planeja continuar até outubro. Até agora, foi pago 80% dos salários dos trabalhadores com empregos suspensos, que ganhassem até 2,5 mil libras (cerca de R$ 16,3 mil).

A partir de agosto, as empresas devem começar a cobrir as despesas da previdência social e as contribuições de aposentadoria de seus empregados suspensos, enquanto em setembro devem pagar 10% do salário, e em outubro, último mês do programa, 20%.

* Com EFE