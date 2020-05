Reino Unido vai reabrir mercados ao ar livre e lojas não essenciais

EFE/EPA/NEIL HALL O Reino Unido vai reabrir mercado de ruas e lojas não essenciais a partir de junho



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira (25) que os mercados ao ar livre serão reabertos a partir de 1º de junho. O restante das lojas consideradas não essenciais voltarão a funcionar a partir de 15 de junho, como parte das medidas de saída gradual da quarentena contra a Covid-19.

Em entrevista coletiva, Johnson declarou que, além das feiras de rua, os centros de exposição de veículos também poderão reabrir na mesma data. Entretanto, a permissão só será válida se esses locais cumprirem as diretrizes de segurança para proteger clientes e trabalhadores contra o novo coronavírus.

O premiê disse que a natureza aberta desses lugares faz com que representem um risco de contágio menor do que os espaços fechados. “Sabemos que a transmissão do vírus é menor ao ar livre e que é mais fácil seguir as diretrizes de segurança para evitar a Covid-19 em espaços abertos”, comentou.

As demais lojas de varejo poderão retomar suas atividades a partir de meados do próximo mês, se esses ambientes forem considerados seguros.

Johnson enalteceu o progresso do país na contenção do coronavírus e afirmou que o progresso está sendo feito na direção certa, com o número de mortes pela doença chegando a 36.914, sendo 121 delas nas últimas 24 horas.

“Quero que os cidadãos tenham confiança de que podem comprar com segurança, desde que as regras de distanciamento social sejam seguidas em todas as lojas”, destacou.

*Com EFE