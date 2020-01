Reino Unido relata dois primeiros casos de coronavírus

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT A estimativa, de acordo com dados divulgados pela China, é que pelo menos 200 pessoas já morreram em decorrência do novo vírus



O Reino Unido relatou nesta sexta-feira (31) seus dois primeiros casos de coronavírus, cujo surto teve início na cidade chinesa de Wuhan. De acordo com o Departamento de Saúde britânico, os casos ocorreram na mesma família.

Desde o começo da epidemia, a doença já chegou a 20 países.

A estimativa, de acordo com dados divulgados pela China, é que pelo menos 200 pessoas já morreram em decorrência do novo vírus. Mais de 9 mil pessoas já teriam sido diagnosticadas no mundo.

Na última quinta-feira (31), a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência global.

*Com informações do Estadão Conteúdo