Reino Unido revisará segurança do espaço aéreo após incidente com ‘balão espião’ chinês nos EUA

Anúncio foi feito pelo secretário de Defesa do país, avisando que tanto os britânicos quanto seus aliados avaliam o que o artefato chinês poderia significar para a segurança

EFE/EPA/NEIL HALL - 05/01/2021 Londres é a capital e maior cidade do Reino Unido



O Reino Unido revisará sua segurança após a incursão de um suposto “balão espião” chinês no espaço aéreo dos Estados Unidos no início deste mês, informou o secretário de Defesa, Ben Wallace. As forças de segurança dos EUA derrubaram o balão chinês e mais três objetos voadores nos últimos três dias. Pequim argumenta que o equipamento não possuía relação com espionagem, mas que era um balão meteorológico, acusando os Estados Unidos de exagerar na resposta ao destruir o alvo. “O Reino Unido e seus aliados revisarão o que essas invasões no espaço aéreo significam para nossa segurança. Esse desenvolvimento é outro sinal de como o cenário da ameaça global está mudando para pior”, disse Wallace ao jornal Telegraph na noite de domingo.

O Telegraph informou que a revisão de segurança seria usada para ajudar a decidir se mudanças precisam ser feitas na vigilância do espaço aéreo britânico. O espetáculo do balão chinês flutuando sobre os Estados Unidos causou indignação política em Washington e trouxe à tona o desafio colocado pela China aos Estados Unidos e seus aliados.

*Com informações da Reuters