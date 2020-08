Reino Unido soma mais 1.040 casos de infecção pelo novo coronavírus

Nesta semana, o Reino Unido alterou os critérios para atribuir uma morte por Covid-19

EFE/EPA/WILL OLIVER Nas últimas 24 horas, 128 pessoas precisaram ser hospitalizadas por causa de apresentarem sintomas



O Reino Unido registrou neste domingo mais 1.040 casos a mais de infecção pelo novo coronavírus, além de cinco mortes em decorrência da Covid-19, segundo boletim apresentado pelo Ministério da Saúde do país. Com os dados atualizados hoje, o total de resultados positivos em testes de diagnóstico subiu para 317.379, enquanto o de óbitos saltou para 41.361. Além disso, de acordo com a pasta, nas últimas 24 horas, 128 pessoas precisaram ser hospitalizadas por causa de apresentarem sintomas provocados pela infecção aguda pelo patógeno. Nesta semana, o Reino Unido alterou os critérios para atribuir uma morte por Covid-19, que agora levam em conta pessoas que morrem nos 28 dias posteriores a terem dado positivo pela primeira vez em um teste PCR. Com essa mudança, foi reduzido em mais de 5 mil o número oficial de mortos em hospitais, residências e lares de acolhimento de idosos.

Ontem, além disso, a Inglaterra deu mais um passo no relaxamento de medidas de controle à propagação do novo coronavírus, que permitem a realização de peças teatrais e musicais em espaços fechados, abertura de pistas de boliche, cassinos, entre outros estabelecimentos.

*Com Agência EFE