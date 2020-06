Reino Unido testa novo tratamento contra a Covid-19

EFE/EPA/YAHYA ARHAB Novo tratamento contra a Covid-19 será testado pelo Reino Unido



O Reino Unido vai começar a testar um novo tratamento contra a Covid-19. Desenvolvida pela empresa Evelo Biosciences e chamada de EDP1815, a terapia consiste em anti-inflamatórios e foi utilizada com sucesso em pacientes com psoríase, mas ainda não foi aplicada a infectados pelo novo coronavírus.

Segundo comunicado divulgado à imprensa nesta segunda-feira (22), o novo tratamento busca prevenir e tratar complicações causadas pelo novo coronavírus, principalmente a chamada tempestade de citocina e hiperinflamação. Ele será aplicado a pacientes no estágio inicial da doença e não combate o vírus em si, mas diminui o impacto provocado pela doença no sistema imunológico.

Os testes serão conduzidos pela Universidade de Cambridge, uma das mais conceituadas do mundo, em pacientes internados nos hospitais britânicos.

A Evelo explica que até 469 pessoas participarão dos estudos. Elas serão divididas em três grupos: os que serão tratados com EDP1815 somado ao tratamento tradicional, os que serão tratados com ambrisentana e dapagliflozina, e os que receberão apenas o tratamento tradicional. Os resultados devem ser divulgados no último trimestre do ano, entre setembro e dezembro.

O desenvolvimento do novo tratamento foi impulsionado pela recente descoberta de que a dexametasona é eficaz no combate à doença. “Os recentes resultados com a dexametasona sugerem que um agente oral, como EDP1815, com efeitos anti-inflamatórios, pode ajudar a reduzir os impactos da Covid-19”, diz Mark Bodmer, cientista-chefe da Evelo, citando que o objetivo do estudo é reduzir as mortes e a ocupação hospitalar pela doença.

Caso os resultados dos testes sejam positivos, a Evelo se comprometeu a buscar junto a agentes reguladores a distribuição do tratamento em todo o mundo, mas isso ainda não tem prazo para acontecer.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), já são 8,8 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo e 465.460 mortes. Estados Unidos, Brasil e Rússia são os países com mais infectados.