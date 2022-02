Reino Unido vai vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

Vacinação vai começar em abril, mas adultos e jovens vulneráveis continuam sendo prioridade no NHS, sistema de saúde público britânico

Reino Unido começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos em abril.



O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira, 16, que vai abrir um programa de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 e 11 anos. A informação foi dada pelos governos regionais que têm competências na área da saúde. Seguindo o anúncio feito pelo País de Gales na terça-feira, 15, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte informaram a ampliação de seus programas de vacinação para esta faixa etária, para a qual o regulador britânico de medicamentos, MHRA, aprovou a vacina da Pfizer no fim de dezembro.

O programa de vacinação do Reino Unido começou em dezembro de 2020. Desde então, 91,3% da população maior de 12 anos recebeu uma dose, 85% a segunda e 66% a dose de reforço, segundo os últimos dados oficiais publicados nesta quarta. Agora, a partir de abril de 2022, as crianças de 5 a 11 anos também vão ter o direito de receber a vacina contra Covid-19. Segundo o ministro britânico da Saúde, Sajid Javid, essa é uma forma de aumentar a proteção contra possíveis ondas futuras da doença enquanto aprendemos a viver com o vírus. Apesar do ingresso das crianças no programa de vacinação, a aplicação de vacina de reforço nos adultos e jovens vulneráveis vai continuar sendo prioridade no NHS, sistema de saúde público britânico, porque, segundo o ministro, as crianças sem problemas de saúde subjacentes correm pouco risco de desenvolver a forma grave da Covid-19.