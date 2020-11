Reivindicado pelo Estado Islâmico, ataque terrorista em Viena teve um único autor

Kujtim Fejzulai, de 20 anos, já tinha sido preso no passado por tentar se juntar ao grupo terrorista, mas acabou sendo solto por bom comportamento e foi responsável pela morte de quatro pessoas

EFE/EPA/FLORIAN WIESER Moradores de Viena prestam homenagem às vítimas do atentado terrorista



A Áustria segue com nível de alerta máximo desde que o centro da sua capital, Viena, foi alvo de um ataque a tiros que causou a morte de quatro pessoas e deixou 20 feridos na segunda-feira (2). O tiroteio teve início por volta das 20h do horário local e aconteceu perto de uma sinagoga, sendo que testemunhas falavam inicialmente na presença de mais de um atirador. No dia seguinte, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque terrorista através de um de seus canais de propaganda. Nesta quarta-feira (4), foi confirmado que apenas uma pessoa atuou na ação.

O único autor do crime seria, portanto, Kujtim Fejzulai, que apesar de ter nascido em Viena, era filho de pais de origem albanesa e macedônia. O jovem, de apenas 20 anos, já havia sido condenado a 22 meses de prisão por tentar se juntar ao Estado Islâmico na Síria. Ele foi libertado por bom comportamento e por seguir um programa de desradicalização. Na noite do ataque, que durou nove minutos, Fejzulai acabou sendo morto pela polícia enquanto portava um fuzil, uma pistola automática e um facão. As autoridades locais também prenderam de forma provisória 14 suspeitos, que seriam familiares e pessoas próximas do criminoso ainda sob investigação. Enquanto isso, o país segue com nível de alerta máximo.

Ainda nesta quarta-feira (4), a polícia da Eslováquia, nação que faz fronteira com a Áustria, afirmou que o terrorista Kujtim Fejzulai já tentara adquirir munições em seu território no verão passado. A venda não foi realizada porque o jovem não possuía a permissão necessária para a compra. No entanto, chama atenção o fato dele estar acompanhado de um outro homem nessa ocasião.

*Com informações da EFE