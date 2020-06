Na véspera da 2º fase de relaxamento, França tem 31 mortes por Covid-19 em 24 horas

EFE / EPA / MOHAMMED BADRA Covid-19: França se aproxima de 29 mil mortes



A França registrou nesta segunda-feira (1º), véspera do início da segunda fase de relaxamento de medidas de contenção ao novo coronavírus, 31 mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total desde o início da pandemia para 28.833.

De acordo com a Direção Geral de Saúde do país, 18.506 óbitos foram contabilizados em hospitais, enquanto o restante em asilos e outros centros de acolhimento. O órgão não divulgava os dados referentes aos lares de idosos desde a última sexta-feira.

Segundo o boletim apresentado nesta segunda, na França, há 14.288 pessoas hospitalizadas, sendo 1.302 em unidades de terapia intensiva, 17 a menos que neste domingo.

Nesta terça, o país terá a segunda fase de relaxamento de medidas, com a reabertura de bares e restaurantes. Além disso, a população voltará a poder se deslocar entre as diversas regiões do território, sem restrições.

*Com informações da EFE