Estudo com macacos mostra eficácia do remdesivir contra a Covid-19

EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Remdesivir é um dos medicamentos mais promissores para combater a covid-19



O medicamento antiviral remdesivir, produzido pelo laboratório Gilead Sciences, foi capaz de prevenir o avanço nos pulmões da covid-19 em macacos, de acordo com estudo divulgado pela publicação médica Nature, na última terça-feira (9).

A droga – promissora no tratamento contra a infecção causada pelo novo coronavírus – já teve seu uso liberado para casos graves nos Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul. Alguns países europeus também estão analisando sua eficácia em grupos de controle.

Testes em humanos com a medicação estão em andamento e, de acordo com resultados preliminares, o tratamento se mostrou capaz de ajudar pacientes a se recuperarem mais rapidamente da covid-19.

No estudo, 12 macacos foram infectados pelo novo coronavírus e metade deles recebeu remdesivir. Os animais tratados com o medicamento não apresentaram complicações respiratórias e tiveram os danos aos pulmões reduzidos, segundo dados do estudo.