Laboratório chinês diz que remédio pode barrar avanço da Covid-19 mesmo sem vacina

EFE/EPA/Leszek Szymanski Remédio chinês teve resultado promissor em testes em animais



Um laboratório chinês está desenvolvendo um remédio que pode ter a capacidade de brecar a pandemia do novo coronavírus. Uma pesquisa da prestigiada Universidade de Peking acredita que a droga não somente pode diminuir o tempo de recuperação dos infectados pela covid-19, mas também oferecer imunidade a curto prazo.

Sunney Xie, diretor do Centro de Inovação Avançada de Genoma da universidade, afirmou à AFP que o remédio foi bem sucedido na testagem em animais. “Quando injetamos os anticorpos neutralizadores em ratos infectados, depois de 5 dias a carga viral foi reduzida 2500 vezes.”

Isso, segundo o pesquisador, mostra que a droga “tem efeito terapêutico”. O composto utiliza anticorpos produzidos pelo sistema imunológico de seres humanos. O time de Xie isolou plasma sanguíneo de 60 pacientes recuperados da Covid-19.

Uma parte do estudo, publicado no diário científico Cell, sugere que há uma potencial cura para a doença e diminuição do tempo de recuperação.

Xie espera que o remédio esteja pronto para uso ao final deste ano e os testes clínicos serão feitos o mais rápido possível, na Austrália e em outros países.

Vale destacar que, atualmente, a China tem cinco vacinas em potencial sendo testadas em humanos.